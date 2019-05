Eva van de Wijdeven in Onze jongens in Miami

In Onze jongens in Miami is Jorrit (Jim Bakkum) weer single en gaat hij samen met Bas (Martijn Fischer) een stripclub openen in Miami. Uiteraard vliegt ook Thijs (Juvat Westendorp) naar Miami samen met nieuwe stripper en collega-bouwvakker Boris (Malik Mohammed). Ze moeten flink aan de bak want de club blijkt een enorme bouwval en de mannen komen er al snel achter dat ze te maken hebben met stevige concurrentie.

Eva van de Wijdeven, bekend van Huisvrouwen bestaan niet, speelt in de nieuwe film Lola die als danseres werkzaam is in Miami. Met haar mooie en uitdagende verschijning trekt ze meteen de aandacht van Jorrit. Naast al het mannelijk schoon keert ook Matheu Hinzen terug in het vervolg op de bioscoophit. De opnames van Onze jongens in Miami starten volgende week in Nederland en gaan vervolgens verder in Miami.

De regie van de nieuwe film is in handen van Johan Nijenhuis naar een script van Annelou Verboon (Verliefd op Cuba) en Maarten Lebens (Toscaanse Bruiloft). Vincent Vianen is weer verantwoordelijk voor de choreografie. De film wordt geproduceerd door Ingmar Menning, Johan Nijenhuis en coproducent AVROTROS. Onze jongens in Miami komt 30 januari 2020 uit in de Nederlandse bioscopen.

