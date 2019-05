Meghan en Harry volgen William en Catherine niet meer op Instagram

Hoewel er in december geruchten de kop opstaken dat er sprake is van hommeles tussen de vier royals, lijkt het erop dat dit niet de achterliggende reden is voor het niet volgen van Catherine en William.

In een bericht leggen Meghan en Harry op Instagram uit dat zij als ’eerbetoon’ aan de mensen die in de geestelijke gezondheid werken onder de aandacht willen brengen. „Het is de maand van bewustzijn rondom geestelijke gezondheid in de Verenigde Staten en tussen 13 en 19 mei is het de week van mentale gezondheid in het Verenigd Koninkrijk”, beginnen de hertog en hertogin van Sussex hun verhaal.

„Als eerbetoon aan de geweldige mensen die in dit veld werken over de hele wereld, willen wij een aantal Instagram-accounts onder de aandacht brengen. Deze promoten het geestelijke welzijn, mentale gezondheid, lichaamspositiviteit, zelfzorg en het belang van menselijk contact. Er zijn oneindig veel organisaties die fantastisch werk doen voor mentale gezondheid. Deze accounts hebben we uitgelicht als klein onderdeel van de internationale steun die er is voor dit onderwerp.” Hiermee lijkt het erop dat Meghan en Harry duidelijk willen maken waarom ze op dit moment maar zestien accounts volgen en William en Catherine niet meer gevolgd worden.

Elke maand zal het stel een ander onderwerp als thema gebruiken om daar aandacht voor te vragen.

