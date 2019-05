Zac Efron noemt zijn lichaam ’onrealistisch’

Tijdens de Ellen DeGeneres Show wordt Zac voorgesteld aan zijn nieuwe wassen zelf uit Madame Tussauds in Hollywood. Het beeld toont de acteur in zijn rol als strandwacht in de film Baywatch (2017), compleet met zwembroek en ontbloot bovenlijf. Een superstrak bovenlijf, waar Ellen, het publiek en zelfs de acteur zelf van onder de indruk zijn.

Zac plaatst echter wel een kleine kanttekening bij het beeld. „Ze hebben het goed gedaan, hij is zelfs ietsje groter dan ik zelf”, zegt hij over zijn wassen evenbeeld. „Maar hij is iets te groot. Voor mannen is dit onrealistisch. Ik trainde echt ontzettend hard voor die film, maar ik wil niet dat mensen denken dat dit is hoe je er het beste uit moet zien. Wees gewoon jezelf, ik wil hier geen reclame voor maken”, verwijst de acteur naar het strakke wassen wasbordje.

