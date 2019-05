Huis Lil’ Kleine staat te koop

Nu Kleine’s verloofde Jaimie Vaes al geruime tijd in verwachting is van hun eerste kindje, is het tijd voor een groter huis en moet de rapper afscheid nemen van zijn party-appartement mét champagnemuur.

Ⓒ Funda/CSV Makelaars

Voor 899.000 euro krijgen potentiële kopers een slaapkamer, een walk-in closet, een luxe keuken en badkamer én een parkeergarage in hartje Amsterdam.

Joriks nieuwe onderkomen is volgens Quote een stuk chiquer en ligt op een steenworp afstand van zijn patatzaak en feestcafé.

Het lijkt er niet op dat Lil' Kleine winst gaat maken op zijn appartement. Hij kocht het in 2017, toen er 995.000 euro voor werd gevraagd.

