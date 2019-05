Graham Norton Show krijgt andere host

Een vervanger voor de show op 17 mei is al geregeld, namelijk Jack Whitehall. De 30-jarige Britse komiek heeft er veel zin in, maar staat ook doodsangsten uit. „Ik voel me vereerd dat Graham mij heeft gevraagd dit voor hem te doen. De gedachte om in zulke grote voetsporen te treden vervult me met blijdschap en angst tegelijkertijd”, zegt Jack in een verklaring. „In het ergste geval help ik iedereen eraan herinneren dat wij onszelf gelukkig mogen prijzen met een man als Graham.”

Jacks gasten op de beroemde bank zijn Luke Evans, Paloma Faith en Gwendoline Christie.

Graham’s tijdelijke vervanger, Jack Whitehall. Ⓒ Hollandse Hoogte