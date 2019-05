Adele doorbreekt stilte

„Wanneer je jezelf betrapt op je emoties, totdat je beseft wie je bent”, schrijft de zangeres bij een grappig plaatje. Haar fans kunnen het wel waarderen, want ze wordt meerdere malen ’queen’ en ’legend’ genoemd.

Naar verluidt stond Adele onlangs te zoenen in een club in New York met een mysterieuze man die veel weghad van haar toekomstige ex-man, Simon Konecki. Toch zou ze op dit moment niet op zoek zijn naar een serieuze relatie en wil ze zich focussen op hun zoontje Angelo.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.