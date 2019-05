Eerste show Duncan Laurence vol nieuwe songs

Het optreden in het Zonnehuis was een nadere kennismaking, maar voelde ook als een soort ’generale’ en een uitzwaai-optreden ineen. In vliegende vaart liet Duncan horen dat hij meer is dan een ’small-town boy in a big arcade’. De Nederlandse songfestivalfans kunnen gerust zijn: met zijn stem zit het wel goed.

Hij hield het woensdag vooral klein en sfeervol, al leunend op zijn band bestaande uit een strijkkwartet, pianist, percussionist en gitarist. In een uur tijd kwamen pak ’m beet twaalf songs voorbij, sommige nog geen twee weken oud, geschreven in Stockholm of Londen. Uiteraard met zijn Arcade als uitsmijter, dit keer in een kleine breekbare versie zonder dreunende bassen.

Niet veel artiesten zullen zo een eerste optreden als Duncan beleven. In plaats van voor anderhalve man en een paardenkop te spelen, debuteerde de zanger direct voor een volle zaal. Een kleintje, nóg wel. Over twee weken zal dat anders zijn, wanneer Duncan voor 180 miljoen mensen als topfavoriet de songfestivalarena betreedt.

