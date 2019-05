New York heeft nu een officiële Sesamstraat

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, en gemeenteraadslid Helen Rosenthal onthulden woensdag het nieuwe straatnaambordje. Ook Pino, Elmo, Cookie Monster en andere figuren uit Sesamstraat waren bij de ceremonie aanwezig. Op Sesame Street bevindt zich ook de Sesame Workshop, het hoofdkantoor van de producent van het bekende kinderprogramma. Na afloop werd door het gezelschap Sunny Days, een beroemd liedje in de Amerikaanse versie, gezongen.

In 2009 werd voor de 40e verjaardag al een straatnaam in New York vernoemd naar het programma, maar dat was slechts tijdelijk.