Catherine opent school voor buitengesloten kinderen

Ze heeft de opening verricht in haar rol als beschermvrouwe van het Anna Freud Nationale Centrum voor Kinderen en Families dat de school heeft opgericht. Deze stichting houdt zich bezig met het verbeteren van de mentale gezondheid van kinderen. De Pears Family School is speciaal bedoeld voor kinderen die door omstandigheden niet mee kunnen doen met het onderwijs op normale scholen en daar mogelijk van worden buitengesloten.

Na de opening woonde Catherine ook een muziekles bij. Ze leerde daar over de lesmethoden en er traden verschillende kinderen voor haar op. De 13-jarige Leo rapte bijvoorbeeld voor de hertogin over zijn moeilijke jeugd, hoe hij zijn moeder verloor en hoe hij daarna wegens veelvuldige diefstal bijna in de goot belandde, maar dat hij dankzij het Anna Freud Centrum op school een tweede kans kreeg.

Ⓒ Hollandse Hoogte