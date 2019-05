Waarop wacht ANDRÉ met zijn verloving?

Het is dit voorjaar vijf jaar geleden dat Monique en André elkaar leerden kennen. En André had al verteld ’de vraag’ te gaan stellen op een onverwacht moment, op net zo een onverwachte locatie. Ⓒ Foto Instagram

De sterren staan goed en het aanzoek is al aangekondigd... waar wacht ANDRÉ HAZES op bij het ten huwelijk vragen van zijn MONIQUE? Het veelbesproken showbizzpaar verkeert op dit moment in een van de mooiste hotels in het romantische Venetië. Een uitgelezen locatie om ’de vraag’ te stellen. Maar dat doet hij niet... of toch alsnog?