Edsilia zingt voor fan die bij concert overleed

Het concert in De Meervaart zal op 13 mei worden ingehaald. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het had vorige maand voor EDSILIA ROMBLEY (41) en haar fans een heerlijke, onvergetelijke muzikale avond moeten worden. Maar in het Amsterdamse theater De Meervaart verliep haar concert anders toen zij merkte dat op het balkon rumoer ontstond, omdat een fan daar onwel was geworden.