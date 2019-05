Jude Law voor de tweede keer getrouwd

Jude Law met zijn kersverse echtgenote Phillipa Coan in het publiek bij een tenniswedstrijd op Wimbledon. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tijdens een simpele ceremonie in het stadhuis The Old Marylebone in Londen heeft Jude Law zijn jawoord gegeven aan zijn vriendin Phillipa Coan. Het paar koos voor een kleine, intieme bruiloft zonder toeters en bellen.