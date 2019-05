’Moeder houdt Britney Spears uit de media’

„Lynne is het daar niet mee eens, omdat de interviews die haar dochter eerder gaf – nadat ze een mental breakdown had – niet bepaald de beste gesprekken opleverden, integendeel. Dat wil ze voorkomen en dat doet ze door Britney 24 uur per dag in de gaten te houden”, aldus een bron tegen de entertainmentsite.

De zangeres ondergaat momenteel intensieve therapie thuis, nadat ze eerder haar toevlucht zocht tot een kliniek om aan haar mentale gezondheid te werken. „Ze weet dat als ze zich niet aan de regels houdt, ze weer terugzakt in haar herstel. Maar hoe meer Lynne aan haar trekt, hoe opstandiger Britney wordt.”

De superster koos zelf voor opname in een kliniek, nadat ze te horen kreeg dat haar vader Jamie ernstige gezondheidsproblemen heeft.