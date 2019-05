Youp van ’t Hek vervroegt ook Utrecht-show tijdens Ajax

Van ’t Hek vervroegde afgelopen dinsdag ook al zijn show, toen Ajax tegen Tottenham Hotspur speelde. In het programma Met het oog op morgen bevestigde de komiek dat ook bezoekers in Apeldoorn, waar hij op 1 juni speelt, eerder aanwezig moeten zijn, mocht Ajax de finale van de Champions League halen.

„Ook daar hangen we dan een groot scherm in de zaal op en gaan met het hele publiek kijken”, aldus de 65-jarige Van ’t Hek. „Ik ga dan lekker midden in de zaal zitten en met het hele publiek kijken.” In de voorstelling Met de kennis van nu blikt de 65-jarige grappenmaker terug op de ambities en dromen die hij had toen hij begon als cabaretier.