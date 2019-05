Cardi B liet borsten liften na geboorte kind

„Ik voel me er goed bij, maar soms ook niet. Dat komt vooral omdat mijn huid is uitgerekt”, aldus Cardi. Een maand na de komst van Kulture wilde ze een liposuctie ondergaan om haar love handles te verwijderen. Een aantal maanden daarna zei ze echter ’depressief te worden van al het gewicht dat ik kwijt ben geraakt’.

De rapper is er sowieso niet vies van om Moeder Natuur hier en daar een handje te helpen. Zo liet ze ooit eerder illegale injecties in haar billen zetten, in een kelder ergens in de New Yorkse wijk Queens.