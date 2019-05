Finale Game of Thrones te zien in bioscoop

Het is de tweede keer dat Ziggo en Pathé de handen ineenslaan om Game of Thrones op het witte doek te laten zien. In 2017 werd de seizoensfinale van het zevende seizoen getoond bij zeven Pathé bioscopen door heel Nederland. De kaartjes waren toen binnen een halfuur weg.

De bioscoopvertoningen op 20 mei beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. Tickets zijn alleen verkrijgbaar voor klanten van Ziggo en Pathé.

De slotaflevering is de allerlaatste in de reeks van zes afleveringen. De laatste vier afleveringen van seizoen acht duren extra lang en zijn met 80 minuten de langste afleveringen van de serie.

Aanmelden kan hier.