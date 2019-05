Zien! Sexy Madonna steelt show bij Billboard Music Awards

De 25-jarige Maluma is ontzettend blij met de samenwerking met Madonna (60): „Ik voel me zo gezegend.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Madonna heeft haar collega’s uit de muziekindustrie tijdens de Billboard Music Awards in Las Vegas laten zien dat ze nog altijd The Queen of Pop is. De 60-jarige zangeres trad samen met de Colombiaanse zanger Maluma op en liet voor het eerst hun gezamenlijke single Medellín horen.