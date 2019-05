Eva van de Wijdeven: ’Ik heb altijd kinderen gewild’

Eva van de Wijdeven kwam goed beslagen ten ijs voor haar rol in ’Singel 39’: „Een bewogen leven vormt je als mens natuurlijk enorm.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Kleine meisje worden groot. Eva van de Wijdeven, ooit bekend geworden door haar rol in Dunya & Desie, is inmiddels 34. Vanaf volgende week is de actrice te zien in de nieuwe Nederlandse romkom Singel 39, in een rol die veel raakvlakken heeft met haar eigen leven. „Sinds de vroege dood van mijn moeder, leef ik met de dag.”