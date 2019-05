Ronnie Flex in bed bij Famke Louise

Te zien is hoe de slaperige Ronnie (27) door de Vroom-zangeres wordt gewekt, terwijl hij duidelijk nog geen zin heeft om al uit bed te gaan. „Wen er maar aan”, zegt Famke Louise (20), die de video inmiddels heeft verwijderd, ietwat plagerig.

Het mag opmerkelijk genoemd worden dat de twee sterren intiem met elkaar zijn, aangezien ze vorige maand nog lieten weten dat hun relatie was gestrand. Ronnie moest toen overigens wel even nadenken of hij dat nieuws wel wilde delen. „Ik durfde dit net niet te posten, dus heb het weer verwijderd. Maar ja, ik moet wel.” Ook dit bericht werd niet veel later weer door de rapper van Instagram gehaald.

Niet alleen Ronnie bevestigde de breuk, ook Famke Louise – net als haar ex, bedreven in het verwijderen van Instagramberichten – liet weten dat hun relatie verleden tijd was. „Helaas moet ik mededelen dat ik inderdaad weer single ben. Geen commentaar verder.”

Baby op komst

Het voormalige stel bevestigde in december, na maanden van speculatie, dat ze een relatie hadden. Diezelfde maand kreeg Ronnie een dochter met DJ Wef dochter Nori. Deze week kwam het nieuws naar buiten dat de rapper binnenkort mogelijk opnieuw een baby in zijn armen zou kunnen sluiten. De zwangere Nikki Ros, bekend van Ex On The Beach: Double Dutch, verkondigt namelijk dat Ronnie de vader is van haar kindje.

Het management van Ronnie Flex en Famke Louise ontkent dat er opnieuw een baby op komst is en laat aan De Telegraaf weten niet te willen reageren op speculaties over een mogelijke verzoening tussen de twee.

