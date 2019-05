’Ongemakkelijk als broer toekijkt bij seksscène’

Emilia Clarke Ⓒ Hollandse Hoogte

Waar Emilia Clarke in Game of Thrones veelvuldig in beeld is als Daenerys Targaryen, staat haar broer achter de camera. Hartstikke leuk, vertelt ze in de talkshow Jimmy Kimmel Live! Maar het heeft ook z’n nadelen: tijdens een seksscène is het behoorlijk ongemakkelijk.