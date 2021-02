Carice van Houten bijt van zich af na kritiek op uiterlijk

Een aantal kijkers is van mening dat Carice (te veel) aan zichzelf heeft laten sleutelen.

Maar niet iedereen op Twitter is even gecharmeerd van de kritieken op het uiterlijk van Carice. Zo schrijft iemand: „Wat een gezeik over het uiterlijk Carice van Houten. Effe serieus, wat een bloedmooie vrouw is dat. Lijkt me daarnaast ook gewoon een tof mens. Jaloezie is een lelijk monster.”

Als reactie daarop schrijft iemand anders: „Wás dat, bedoel je. Voor ze haar gezicht liet verbouwen? Niks naturels meer aan nu. Is gewoon jammer dat zoveel vrouwen niet naturel ouder durven te worden.”

Carice mengt zich ook in het gesprek en schrijft: „Haha is dit het gezicht van iemand die ’verbouwd’ is? Kijk maar naar de serie dan kun je het misschien allemaal ’beoordelen’. Fijne dag!”

Ter afsluiting van haar relaas stuurt ze een foto van zichzelf.

Gebit

Ook klinken er commentaren dat de actrice haar gebit onder handen heeft laten nemen. Daar heeft Carice echter nooit een geheim van gemaakt. In 2015 vertelde ze dat ze altijd al een slecht gebit had met ’14 gaatjes ofzo, ook in m’n voortanden’. Reden genoeg voor haar om destijds maatregelen te treffen: „Ik dacht fuck it, ik ga het (gebit, red.) een keer goed laten doen.”