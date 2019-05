Film Pitt en DiCaprio tóch op Cannes

Het filmfestival heeft de datum nog niet bekendgemaakt, maar het gerucht gaat dat de film wordt vertoond op 21 mei, exact 25 jaar na de première van Tarantino’s grote doorbraak Pulp Fiction.

De Amerikaanse regisseur won met de iconische gangsterfilm de Gouden Palm en werd naar de top van Hollywood gekatapulteerd. De meeste titels van de competitie werden twee weken geleden al bekendgemaakt. Festivaldirecteur Thierry Frémaux zei toen te vrezen dat de nieuwe Tarantino niet op tijd klaar zou zijn.

Starpower

Once Upon a Time in Hollywood betekent ’starpower’ voor Cannes. De eerste film van Tarantino sinds The Hateful Eight uit 2015 speelt zich af eind jaren zestig en volgt tv-acteur Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Dalton heeft slechts één succesvolle rol gehad, in een westernserie, en hij kijkt uit naar nieuw succes. Zijn rechterhand en stuntman heet Cliff Booth (Brad Pitt) en ook hij verwacht meer van zijn carrière.

Once Upon a Time in Hollywood is half augustus te zien in de Nederlandse bioscopen.