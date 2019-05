Fans furieus om verjaardagswens Harry en Meghan aan Charlotte

„Fijne verjaardag Charlotte! Veel liefs, H & M”, schrijven ze. Een emoji van een cake en een ballonnetje maken de verjaardagswens helemaal af. De boodschap staat als reactie op de post van Catherine en William, die foto’s van de jarige Charlotte deelden.

Lijkt dat allemaal heel positief temidden van alle geruchten over een vete tussen de twee broers en hun vrouwen, toch is er volgens fans wel iets opmerkelijks aan de post. Niet alleen vinden zij de toon wat informeel, maar vooral stoort het hen dat de twee haar niet met ’prinses’ aanspreken, waar de andere leden van het koninklijk huis dat op het sociale medium wel hebben gedaan. „Ook al zijn ze familie via Harry, Meghan moet haar Prinses noemen zoals de andere royals doen. Niet omdat ze familie zijn, dat is gewoon respect.”

Hoe het ook zij, op sociale media doen de royal koppels in elk geval hun best de indruk te wekken dat alles koek en ei is. Dat is wel nodig, sinds de eerder genoemde geruchten weer oplaaiden nadat de twee broers onlangs tijdens een kerkdienst op Pasen geen woord met elkaar wisselden.

Harry en Meghan schrijven een lieve wens aan Charlotte Ⓒ Instagram