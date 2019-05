Fans en sterren gaan los op naaktfoto Channing Tatum

Op het plaatje is Channing Tatum naakt te zien onder de douche, met zijn handen voor zijn geslachtsdeel. Hij licht toe: „Ik verloor een potje Jenga tegen Jessica Cornish. De verliezer (ik) moest een foto posten die de andere persoon (Jessica Cornish) zou uitkiezen.. Ik speel nooit meer Jenga met haar.”

Waar hij laat weten zijn hoofd te schudden en in sms-taal ’f*ck my life’ erbij zet, zijn fans juist razend enthousiast. Al bijna drie miljoen mensen liketen de foto. Danser Stephen tWitch Boss reageert: „Zij is hiermee de held geworden van gekke mensen.”

Dat hij daarmee gelijk heeft, bewijst het record aan commentaren. Maar liefst 119.000 van zijn 17 miljoen volgers reageerden, waar andere foto’s slechts tussen de 800 en 8000 reacties uitlokten. Zo bedanken velen Jessica Cornish - ’Jij bent echt een goed mens’ - en laten ze weten de foto ’enorm te waarderen’. Ook mannen zijn onder de indruk. Zo reageert Kristen Bells echtgenoot, acteur Dax Shepard: „Kijk naar die bovenbenen!”

Andere sterren reageren ook massaal. Halle Berry moet er keihard om lachen, evenals Bear Grylls en Olivia Munn. Model Olivia Culpo: „Heel internet gaat nu los op jou!”