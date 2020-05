Julianne Hough en Brooks Laich na drie jaar huwelijk uit elkaar

Julianne en Brooks zeggen de tijd te hebben genomen om de knoop door te hakken. „We hebben een overvloed aan liefde en respect voor elkaar”, aldus het tweetal. „We vragen jullie vriendelijk om medeleven en respect voor onze privacy de komende tijd.”

Geruchten over een breuk tussen de 31-jarige actrice, bekend van films als Rock of Ages en Safe Haven, en de 36-jarige sporter gingen al langer. Die werden nog verder aangewakkerd toen bekend werd dat ze niet samen in lockdown waren.