’Programma waarvoor ik naar Talpa zou gaan, bestaat nog niet’

Williams werd in 1969 geboren in Paramaribo. „Ik was een couveusekindje en het ging die eerste dagen niet zo goed”, vertelt de televisiemaker. „Mijn oma heeft toen gezegd: ’Geef dat mannetje maar aan mij, ik ga het flikken’. In het ziekenhuis hebben ze lang getwijfeld maar uiteindelijk stemden ze toe.”

De presentator had een hechte band met zijn oma, die hem tot zijn twaalfde heeft opgevoed. Zijn moeder was nog jong en vertrok vlak na de geboorte naar Nederland. „Oma heeft echt alles voor mij gedaan”, aldus Williams. „Ik was haar prinsje en zei altijd: ’Ik wil met je trouwen’. Daarom draag ik ook nog steeds haar trouwring om mijn vinger.”

De vraag van presentator Toine van Peperstraten of Williams door John de Mol is gepolst om de overstap te maken naar diens Talpa-imperium, weigerde Williams te beantwoorden. „Het programma waarvoor ik zou overstappen, dat bestaat nog niet”, voegde hij daar wel aan toe. De presentator maakt voor RTL programma’s als Help, mijn man is klusser! en De slechtste chauffeur van Nederland.