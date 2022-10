Angela de Jong is niet boos over ’natte droom’ Linda de Mol

„Laten we eerlijk zijn: mij met een bebloede schedel voor dood laten eindigen aan een talkshowtafel is niet alleen de natte droom van Linda de Mol, maar sowieso van al haar collega’s bij Talpa en driekwart van haar overige collega’s in de Hilversumse slangenkuil. Daar kan ik wel tegen”, schrijft De Jong maandag in haar column in het AD. Zij vond het echter wel jammer dat „een dramaserie waarin gemakzuchtig de grootste clichés over de tv-wereld achter elkaar zijn geplakt, soms best goede acteurs een goedkope pruik hebben opgezet en dat je als voormalig tv-koningin, die er altijd prat op ging precies te weten wat haar kijkers willen zien, serieus denkt dat je daarmee een nieuwe topproductie aflevert à la Divorce en Gooische Vrouwen.”

De Jong oordeelt dat FIVE LIVE wat haar betreft „een bloedstollend saaie versie van De TV Kantine” is. De eerste aflevering van de nieuwe serie heeft zondagavond 987.000 kijkers getrokken. De SBS6-show staat daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek op de zesde plaats in de top 25 van best bekeken programma’s van de dag.

FIVE LIVE vertelt over het wel en wee achter de schermen van een fictieve talkshow. Op Twitter klaagden mensen zondagavond dat de serie flauw en slecht was. Ook waren kijkers kritisch over het feit dat een personage zijn naam deelt met Orlando Boldewijn, de 17-jarige jongen die in 2018 verdronk na een date op een woonboot. De naam was toevallig zo gekozen, liet Talpa maandag in een reactie weten.