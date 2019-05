Laatste toppunt voor cast Big Bang Theory

Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik en Melissa Rauch beleven nog een toppunt Ⓒ Hollandse Hoogte

Comeyserie The Big Bang Theory mag dan bijna afgelopen zijn, de acteurs konden met een goed gevoel afscheid nemen toen ze de eer kregen om hun handafdrukken en handtekeningen in een eigen tegeltje te drukken bij het beroemde Chinese Theater in Hollywood. Volgens CNN is het de eerste keer dat de cast van een televisieserie zo’n kans krijgt.