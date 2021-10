Alec Baldwin nagejaagd door pers tijdens rustperiode

Chris Stannard, de eigenaar van speciaalzaak The Italian Market liet aan de nieuwszender weten: „Ik was maandag de vuilnis aan het buiten zetten toen mijn collega naar me toerende en vertelde dat hij Baldwin gezien had. Bij de pizzeria hier aan de overkant staat ook al de hele dag pers omdat de familie daar take-out eten heeft opgehaald.”

Volgens Stannard is het opvallend dat Baldwin juist in dit plaatsje neerstreek, ’omdat er vrijwel nooit beroemdheden komen’. „Dus als er dan ineens een bekende acteur komt gaat dat nieuws als een lopend vuurtje rond.”

Hoewel er verschillende foto’s van de acteur en zijn gezin zijn gemaakt en gepubliceerd heeft Baldwin met niemand van de media gesproken.