GoT-ster John Bradley openhartig over opgroeien met overgewicht

John Bradley als de aimabele Samwell Tarly. Ⓒ HBO

SPOILER ALERT – Met zijn verlegen, aimabele en allesbehalve zelfverzekerde voorkomen, is Samwell Tarly met afstand de allergrootste antiheld én beslist een van de meest geliefde personages in Game of Thrones. Acteur John Bradly, die zijn rol met verve vertolkt, verscheen afgelopen week in The Ellen DeGeneres Show, waarin hij vertelde dat hij – ondanks dat de opnames inmiddels al lang en breed achter de rug zijn – nog steeds niet weet hoe de serie zal eindigen...