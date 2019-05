Tweede kind voor Anna Drijver en Benja Bruijning

Ze laten weten heel erg blij te zijn en er naar uit te kijken een broertje of zusje voor hun 2-jarige dochter Lea te verwelkomen. Het tweede kindje wordt aan het einde van het jaar verwacht. Het acteurskoppel is inmiddels negen jaar samen.

Anna Drijver is vanaf vrijdag te zien in Undercover op Netflix. Vanaf 10 mei zijn Drijver en Bruijning samen te zien in het vierde seizoen van Nieuwe Buren op Videoland.