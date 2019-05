Droom Duncan Laurence uitgekomen

„Wat een avond. Een set met alleen maar originele songs, een publiek dat me kippenvel bezorgde en geweldige muzikanten. Het was een droom die uitkwam”, schrijft Duncan bij een serie foto’s van zijn show in het Zonnehuis in Amsterdam.

De Nederlandse songfestivalinzending deelde daarna ook foto’s van zijn band. „Deze mensen hebben mij gisteren vleugels gegeven. Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor dit speciale moment.”

Duncan trad woensdagavond op voor een uitverkochte zaal. Het publiek had de eer om als eerste nieuwe muziek van de zanger te horen.