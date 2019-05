Lucy Liu wil diversiteit op Walk of Fame

„Het is fantastisch om mijn ster vlakbij die van Anna May Wong te hebben liggen, die de weg vrij heeft gemaakt voor andere Aziatische acteurs. Zij was een pioneer terwijl er destijds sprake was van racisme, uitsluiting en marginalisatie”, aldus Lucy. Wong kreeg haar ster in 1960, het eerste jaar nadat de Walk of Fame was geopend.

„Soms hebben mensen het over mijn succes, en dat dat baanbrekend zou zijn geweest voor Aziaten. Maar Aziaten maakten al heel lang films, alleen werden ze hier nog niet voor vol aangezien. Ik had het geluk Anna May Wong en Bruce Lee voor me te hebben, die veel hebben gedaan voor de gemeenschap. Mocht mijn werk eraan hebben bijgedragen dat we nu niet alleen maar stereotype rollen krijgen, dan ben ik daar heel erg blij mee.”

Liu’s rol in de serie Ally McBeal zette haar op de kaart, iets waarvoor ze nog altijd dankbaar is. „De bedenker van de show, David Kelley, nam een risico door het karakter Ling Woo te creëren. Hij geloofde in mij en deed het gewoon.”