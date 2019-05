Roman Ilja Leonard Pfeijffer naar het toneel

Porgy Franssen en Maartje van de Wetering spelen de hoofdrollen in de liefdesgeschiedenis. Zij worden muzikaal bijgestaan door de Vlaamse instrumentalist Axl Peleman.

Peachez verscheen in 2017. Het is niet voor het eerst dat Ilja Leonard Pfeijffer en Michel Sluysmans bij Toneelgroep Maastricht samenwerken. Zo maakten ze de voorstellingen Noem het maar liefde, De advocaat en, ook naar een boek van Pfeijffer, Brieven uit Genua. „Ilja heeft mij de volledige vrijheid gegeven zijn roman te bewerken”, aldus Sluysmans over de plannen met Peachez.

Pfeijffer maakt nu vooral furore met zijn laatste boek Grand Hotel Europa, waarmee hij andermaal kans maakt op de Libris Literatuurprijs, die volgende week weer wordt toegekend.