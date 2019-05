Mariah Carey: ’Ik ben geen icoon’

„Bedankt allemaal voor deze prachtige prijs. Bedankt, Billboard, dat ik samen met jullie mocht groeien op jullie hitlijsten en voor deze eer”, zei een emotionele Carey tijdens haar dankwoord. „Icoon? Zo zie ik mijzelf niet. Ik begon met muziek maken om te overleven en om mezelf uit te drukken, en ik wilde gewoon iets maken om het leven zin te geven. Als ik iets heb geleerd in mijn leven dan is het dat alles mogelijk is met hulp van God.”

Carey behoort nu tot een rijtje van slechts acht iconen die de prijs in handen hebben. Eerder kregen Neil Diamond, Stevie Wonder, Prince, Jennifer Lopez, Céline Dion, Cher en Janet Jackson een Icon Award.