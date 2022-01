Premium Het beste van De Telegraaf

Misbruikzaak wordt niet geseponeerd: Prins Andrew kan geen kant meer op

Door Nick Wijsen Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Het hoge woord is er eindelijk uit: de rechtszaak die Virginia Giuffre tegen de Britse prins Andrew heeft aangespannen, wordt niet geseponeerd. De 38-jarige Amerikaanse beschuldigt de hertog van York ervan dat hij haar heeft misbruikt toen zij jonger was dan achttien jaar. Andrew moet zich later dit jaar verantwoorden voor de rechter. Eén ding is zeker: hij kan geen kant meer op!