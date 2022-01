Prins Andrew staat schaakmat

Royals

Prinses Delphine was niet verrast toen ze hoorde dat Albert haar vader is

Prinses Delphine (53) van België was niet verrast toen ze op 17-jarige leeftijd hoorde dat koning Albert haar vader is. Haar moeder Sybille de Selys Longchamps, die jarenlang een affaire met Albert had, zegt dat haar dochter niet in shock was toen ze haar het nieuws vertelde.