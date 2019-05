Avengers-vervolg meest besproken film op Twitter

De meest besproken personages uit het verhaal zijn schurk Thanos en daarna de vier grote helden uit de reeks: Thor (2), Iron Man (3), Captain America (4) en Hulk (5). Opvallend is het aantal keren dat boommens Groot uit de reeks Guardians of the Galaxy aan bod kwam op Twitter; hij speelt maar een bijrol in Avengers: Endgame.

De film gaat direct verder na het ontluisterende einde van voorganger Avengers: Infinity War, waarin de helden niet slaagden in hun beoogde missie. De regisseurs van Endgame, de broers Joe en Anthony Russo, hebben fans met klem gevraagd niet te verraden wat er allemaal in de film gebeurt, zodat andere bezoekers het verhaal ook zonder voorkennis kunnen zien.

Avengers: Endgame heeft binnen een week wereldwijd bijna 1,5 miljard dollar opgebracht. Dit heeft nog geen enkele film ooit eerder gepresenteerd. In Nederland zagen in een week tijd bijna 700.000 mensen de film en ook dit is een unicum in de filmgeschiedenis.