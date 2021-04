’R. Kelly dwong vrouwen om familieleden te misbruiken’

Gossip

Ghislaine Maxwell tijdens hoorzitting: ’Ik ben onschuldig’

Ghislaine Maxwell, de vrouw die ervan wordt verdacht meisjes te hebben geronseld voor misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, zegt dat ze niet schuldig is aan sekshandel. De Britse socialite verklaarde dat tijdens een hoorzitting in New York in aanloop naar haar proces.