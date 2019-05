Monic Hendrickx in Belofte van Pisa

De coming of age-film vertelt over de vijftienjarige Amsterdamse jongen Samir, door iedereen Sam genoemd. Sam kan fantastisch trompet spelen en wordt aangenomen op het Muzieklyceum Zuid. Als enige leerling van Marokkaanse afkomst is hij een vreemde eend in de bijt. Zo goed en zo kwaad als het gaat, houdt Sam zijn school en zijn familieleven gescheiden, vastbesloten zijn diploma te gaan halen.

Het scenario van De Belofte van Pisa is geschreven door Robert Alberdingk Thijm (Dunya & Desie). De film wordt geregisseerd door Norbert ter Hall (A’dam-EVA) en geproduceerd door Rolf Koot (All Stars, Lek). Het eerste deel van de opnames vond in het najaar plaats; de tweede helft gaat deze week van start.

Distributeur Independent Films brengt De Belofte van Pisa op 10 oktober uit in de bioscoop.