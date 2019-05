Politie op zoek naar Offset

Het zou gaan om een incident waarbij de rapper een telefoon uit de handen van een fan sloeg. Dat gebeurde vorige week bij een Amerikaanse supermarkt, toen de fan een filmpje probeerde te maken van Offset. De telefoon raakte zwaar beschadigd, en de politie wil nu dus ook dat de rapper een misdrijf wordt aangerekend.

Offset lijkt in ieder geval niet onder de indruk van het arrestatiebevel, hij verscheen woensdagavond samen met zijn vrouw Cardi B op de rode loper bij de Billboard Awards in Las Vegas. Later deze maand moet hij ook in de rechtbank verschijnen voor wapenbezit.