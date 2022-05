Nieuwe ophef over verbannen boek Derksen

Er werd vorige week een oproep geplaatst op Twitter, waarin schrijver Jaap Robben boekverkopers opriep om alle exemplaren van Derksen retour te sturen naar de uitgever. Ilja Leonard Pfeijffer besloot dit bericht op zijn Facebookpagina te plaatsen als steun: ’Ter attentie van alle boekhandelaren onder mijn lieve vrienden: ik vraag aandacht voor het terechte verzoek van Jaap Robben.’

Daarop stroomden de reacties binnen, van voor- en, vooral, tegenstanders. „Zolang je je eigen viespeukerij in zwierige zinnetjes verpakt, is het allemaal prima in orde. Hypocriete deugmenschen. Of is het afgunst vanwege de massale verkoop van die VI-boeken?”, schrijft iemand op Facebook. En: „Super leuk boek! Ik zou ’m nog snel kopen voordat het boek ook gecanceld wordt.”

„Stuur je dan ook je winst terug van alle boeken uit de koker van Derksen, zoals Eus zich afvroeg bij Jinek?”, vraagt een Twitteraar zich af. Maar de oproep kan ook op steun rekenen, blijkt uit antwoorden, likes en retweets. Meiland-biograaf Jan Dijkgraaf besloot maandagochtend een lijst online te zetten met een aantal namen van de mensen die positief reageerden op de suggestie van Robben het boek te verbannen en wakkert het vuurtje verder aan. Vooral Pfeijffer kan rekenen op kritiek.

Johan Derksen is alom gecanceld na het verhaal dat hij een bewusteloze vrouw met een kaars zou hebben gepenetreerd, een verhaal dat hij vervolgens weer verdraaide. Hij stopte met Vandaag Inside, werd ontslagen bij radiostations en zijn theatershow werd afgelast. Op Arrow Bluesbox Radio was hij zondagavond wel te horen, maar liet de muziek spreken.

De uitgever heeft nog niet gereageerd of er inderdaad exemplaren zijn teruggestuurd. Ook de schrijvers van de biografie onthouden zich van commentaar in deze kwestie.

Derksen, geschreven door Antoinnette Scheulderman en Michiel van Egmond, werd in 2021 een grote hit. Het boek werd genomineerd voor de NS publieksprijs (die naar Lale Gül ging), belandde op de vierde plaats van de meest verkochte boeken en werd daarmee het het bestverkochte oorspronkelijk Nederlandstalige non-fictieboek van het jaar.