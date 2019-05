Anneke van Giersbergen onderscheiden met Buma ROCKS! Award

Van Giersbergen werd midden jaren 90 bekend als de frontvrouw van metalband The Gathering. „Met The Gathering verbond ze metal met melodieën uit de progressieve rock. Het album ’Mandylion’ uit 1995 kan gezien worden als een genreklassieker. Als soloartiest en met haar gastoptredens heeft ze een loyaal publiek aan zich weten te binden, van hartje Brabant tot diep in Noord- en Zuid-Amerika. Voeg daar nog bij dat haar stem en performance uit duizenden herkenbaar zijn, en het is overduidelijk dat de Buma ROCKS! Export Award 2019 haar toebehoort”, meldt Buma Cultuur-directeur Frank Helmink.

Helmink zal de Award op zaterdag 1 juni aan haar overhandigen tijdens het festival FortaRock in het Nijmeegse Goffertpark. Het is de zesde keer dat Buma Cultuur de Award uitreikt. Eerdere winnaars zijn onder anderen Floor Jansen, Within Temptation en Adje Vandenberg.

Momenteel toert de zangeres de wereld rond met metalband VUUR.