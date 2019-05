Romy Monteiro bevestigt nieuwe liefde

Jasper deelde al enkele kiekjes van Romy maar zijn laatste foto, waarop ze elkaar kussen, spreekt boekdelen. „Found myself a new main bitch”, grapt Jasper. „Side bitches can still DM.” Romy reageert in de comments veelbetekenend. „Hou van jou, nooit te breken, wil je nooit meer kwijt”, schrijft ze in afkortingen.

Romy en Jasper worden al sinds maart aan elkaar gelinkt, nadat zij samen werden gespot bij Holland Zingt Hazes. Begin april waren zij samen op vakantie op Hawaii.

In januari maakte Romy bekend dat zij en haar ex Django van Rijn niet meer zouden trouwen. Ze meldde dat zij en Django „met veel liefde voor elkaar” hebben besloten om hun verloving en relatie te beëindigen.