Charlize Theron vijf dagen in ziekenhuis door Borat

Charlize had al een nekhernia, maar de film over Sacha Baron Cohens besnorde tv-presentator uit Kazachstan was de druppel die de emmer deed overlopen. „Ik ging met een paar vrienden naar de bioscoop om Borat te kijken, en halverwege de film moest ik zo hard lachen dat mijn nek vast kwam te zitten”, vertelde ze aan Meyers. „Een ambulance moest komen om me naar het ziekenhuis te brengen, en daarna lag ik daar vijf dagen lang.”

Door alle lichamelijke ongemakken heeft Theron het einde van de film uit 2006 nog steeds niet gezien.

De actrice, die in haar films totaal niet kleinzerig is, loopt in het echte leven zelfs verwondingen op door haar twee kinderen. „Het beste is als ze naast je slapen en ze zijn diep in slaap. Opeens draaien ze zich om met ellebogen die aanvoelen als scherpe messen.”