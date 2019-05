Sam Smith: ’Ik leef al heel mijn leven als een minderheid’

„Sinds ik een kleine jongen was, sinds ik een klein mensje was, voelde ik me niet comfortabel als man. Ik heb me nooit zo gevoeld”, legt Sam Smith aan British GQ uit. „Op sommige dagen komt mijn mannelijke kant naar boven, en op andere dagen mijn vrouwelijke kant.”

„Maar wanneer ik me in het midden van zo’n wissel bevind, word ik heel erg depressief en droevig. Want dan weet ik niet wie ik ben, waar ik ben of wat ik doe. Dan voel ik me niet begrepen door mezelf. Ik weet ondertussen dat dat zo is, omdat ik niet in een van de twee kanten pas.”

Marteling

Ook voor zijn moeder was het een opluchting toen hij haar vertelde non-binair te zijn. „Ze zei iets erg mooi: ’Ik ben zo opgelucht dat jij en ik en je hele familie nu een manier hebben waarop we dit kunnen uitleggen, want ik maak me hier al je hele leven zorgen over’. Mijn moeder kon het zien en ze zag ook dat het een marteling voor me was.”

De zanger geeft toe nog altijd bang te zijn. „Ik leef al heel mijn leven als een minderheid. Nu probeer ik het uit te leggen aan de mensen rondom me en ze begrijpen het niet. Dat maakt me bang. Het voelt aan als een nieuwe conversatie, maar dat is het niet, het speelt al zo lang.”

