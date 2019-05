Selena Gomez ontwerpt bikini om litteken te verstoppen

In de aankondiging van de collectie legt Gomez uit hoe ze op het idee kwam voor de limited badkleding. „Een van mijn ontwerpen is een high-waisted broekje met een riem. Ik heb een niertransplantatie gehad en draag zelf heel graag dat soort stukken, omdat ze het litteken verstoppen. Ik voel me daar goed in.”

Theresa ontwikkelde de collectie dan ook omdat alle vrouwen zichzelf goed zouden moeten kunnen voelen. „Iedere vrouw wil zich sexy voelen. Iedere vrouw wil zelfverzekerd en mooi zijn. Ik wil dus zeker een collectie hebben die zo veelzijdig is dat er voor ieder wat wils is”, legt ze uit.

Selena is razend enthousiast voor haar vriendin. „Ik ben zo blij dat mensen haar nu eindelijk leren kennen, ze is al zo lang in mijn leven.” Vervolgens spreekt ze Theresa direct aan. „Je doet dit voor andere vrouwen en je doet dat als zakenvrouw. Ik ben zo trots op je.”

Theresa en Selena leerden elkaar vijf jaar geleden kennen en werden al snel beste vriendinnen. „Ze heeft me geleerd hoe je op een leuke, zorgeloze en opbeurende manier naar het leven kunt kijken. Ze heeft me laten zien hoe ik een sterke en onverschrokken vrouw kan zijn. Ze is mooi, vriendelijk en slim. Ik zag dat ze het in zich had om haar dromen waar te maken.”