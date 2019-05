Shailene Woodley wil het onmogelijke mogelijk maken

De 27-jarige actrice onthult dat ze zich lang erg onzeker voelde. „Een paar maanden geleden had ik het minste vertrouwen in mijn eigenwaarde. Ik maak het mezelf niet meer moeilijk, maar ik heb soms het idee dat ik niet altijd ’nee’ kan zeggen tegen bepaalde dingen en mijn eigen oordeel kan vertrouwen. Maar dat ga ik snel leren.”

Woodley gaf al eerder aan dat haar loopbaan als actrice het haar niet makkelijk maakt en dat ze wilde stoppen met acteren voordat ze een rol kreeg in de HBO-serie Big Little Lies. Ze is daarom erg blij met haar ambitieuze persoonlijkheid. „Ik heb vertrouwen dat ik dingen gedaan kan krijgen. Het onmogelijke mogelijk maken. Sinds ik 18 ben vertellen mensen me al dat het niet kan om te wonen waar ik wil, dat het niet kan om de levensstijl te hebben die ik zelf wil, dat het niet kan om in grote films te spelen en dat het niet kan om politiek actief te blijven. Fuck dat. Fuck het onmogelijke. Mijn vader zei altijd: ’Als we het wiel niet hadden uitgevonden, hoe veel van onze hersens zouden we dan gebruiken?’ Daar denk ik vaak over na.”