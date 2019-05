Familie Borsato geniet van boerenleven

Marco Borsato ziet het boerenleven wel zitten. „Boersato, love the job!”, schrijft de zanger bij een reeks filmpjes op Instagram. Te zien is hoe Marco buiten een pan goulashsoep klaarmaakt, na een dagje rijden op de tractor.

Ook zijn broer Armando kan zijn geluk niet op. „Het betere BoerenBed... Paar dagen de boer uit hangen is echt super leuk”, laat hij weten op Facebook. De kou lijkt de pret niet te drukken. De hele familie lijkt - met dikke jas aan - van elkaars gezelschap te genieten.

De familie verblijft een paar dagen in een ’luxe’ tent die geheel ingericht is in boerenstijl met onder meer olielampen, een houtkachel en een bedstee voor de kleintjes. Ook het koken gebeurt op de houtkachel, in de tenten is geen elektriciteit.