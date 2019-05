Styliste Catherine koninklijk onderscheiden

Benoemingen in de Koninklijke Orde van Victoria, in het Engels de Royal Victorian Order, worden door de koningin zelf gedaan en worden verleend voor „persoonlijke diensten aan de soeverein.” Catherine kreeg maandag, op haar trouwdag, ook een onderscheiding in de Koninklijke Orde van Victoria. De hertogin is benoemd tot dame grootkruis, de hoogste rang in de huisorde.

Archer is momenteel met zwangerschapsverlof. In december beviel ze van zoon Theo. Met de kleine poseerde Archer voor haar man, royaltyfotograaf Chris Jackson. „Ik kan niet trotser zijn”, schreef hij op Instagram bij de foto’s van zijn vrouw met haar lintje. „Ik heb haar gedwongen de onderscheiding te dragen tijdens de lunch.”

Prins William deelde donderdag een hele reeks lintjes uit. Zo mochten ook illusionist David Berglas, Pink Floyd-drummer Nicholas Mason en kinderboekenschrijfster Julia Donaldson naar Buckingham Palace komen. Zij werden allen onderscheiden in de Orde van het Britse Rijk. Donaldson en Mason mogen zich voortaan commandeur in de Orde van het Britse Rijk noemen, Berglas kreeg een lagere rang en is voortaan lid in de ridderorde.